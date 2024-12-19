Модификация излучения Хокинга с учётом квантовых корреляций в сильно искривленном гравитационном поле

В этой статье будет рассмотрена гипотеза о модификации излучения Хокинга с учётом предположения о повышенной вероятности образования квантовых корреляций в условиях экстремально искривленного гравитационного поля.
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