В Московской области мужчину обвиняют в преступлении 29-летней давности

В Солнечногорске, в Московской области, следователь из Главного следственного управления Следственного комитета России предъявил обвинение 49-летнему жителю Кабардино-Балкарской Республики в убийстве, совершенном в 1994 году.
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