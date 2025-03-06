Медведев предрек Макрону исчезновение в 2027 году после выборов

REUTERS/Toby Melville Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х написал пост, посвященный выступлению президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он заявлял о "российской угрозе".
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