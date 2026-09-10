В Минпросвещения России рассмотрели вопросы развития системы образования Хакасии

В Министерстве просвещения РФ 8 сентября состоялась встреча главы ведомства Сергея Кравцова и руководителя социальных проектов компании «РУСАЛ» Александра Штыгашева.
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