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В Минпросвещения России рассмотрели вопросы развития системы образования Хакасии

В Минпросвещения России рассмотрели вопросы развития системы образования Хакасии

В Министерстве просвещения РФ 8 сентября состоялась встреча главы ведомства Сергея Кравцова и руководителя социальных проектов компании «РУСАЛ» Александра Штыгашева.

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