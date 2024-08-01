Депутатов призвали публично отчитываться о своей работе

Отчет должен содержать наиболее значимые инициативы, число приемов граждан, обращений, ответов и депутатских запросов Депутат Госдумы Леонид Слуцкий призвал всех коллег на всех уровнях представить по итогам весенней и осенней сессий публичный отчет перед избирателями о проделанной работе, пишет "Парламентская газета".