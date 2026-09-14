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Мартин Брандл: На месте руководителя Aston Martin я бы не продлевал контракт с Алонсо

Aston MartinБывший пилот Формулы 1 и эксперт Sky Мартин Брандл считает, что Aston Martin стоит начать перестройку команды с полностью обновлённого состава пилотов, отказавшись от нового контракта с Фернандо Алонсо.

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