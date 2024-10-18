Врач Мясников пожаловался на неуважительные комментарии и удалил Telegram-канал

Мясников создал новый канал 14 октября, чтобы отвечать на вопросы аудитории о здоровье. Тогда врач предупредил, что все комментарии он будет давать исходя из актуальности вопроса, его остроты и наличия свободного времени.
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