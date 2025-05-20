Исследователи раскрыли секрет долговечности римского бетона

Древние римляне использовали чрезвычайно прочный бетон - пуццолановый бетон - в таких сооружениях, как акведуки или Пантеон, которому почти 2 000 лет и который является рекордсменом по самому большому неармированному бетонному куполу.
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