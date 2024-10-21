MedicalXpress: тмин и имбирь помогают избежать вздутия живота от бобовых

Предотвратить газообразование и вздутие живота после употребления бобовых помогает их замачивание. Также с бобовыми нужно употреблять травы, которые помогают пищеварению — тмин, кориандр, фенхель и имбирь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии