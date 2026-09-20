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В ЦИК рассказали, когда появятся первые результаты выборов в Госдуму

В ЦИК рассказали, когда появятся первые результаты выборов в Госдуму

Последними закроются участки в Калининградской области Первые результаты выборов депутатов Государственной думы девятого созыва станут известны после 21:00 по московскому времени 20 сентября.

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