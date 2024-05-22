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Мусульманские традиции должны согласовываться с традициями Русского мира

https://t.me/readovkanews/80439Если причина конфликта в семье чеченки Лии действительно та, что она хотела выйти замуж за русского Артема, а родители запрещали из-за его не мусульманское веры, то, конечно, это не позволительно.

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