Мусульманские традиции должны согласовываться с традициями Русского мира

https://t.me/readovkanews/80439Если причина конфликта в семье чеченки Лии действительно та, что она хотела выйти замуж за русского Артема, а родители запрещали из-за его не мусульманское веры, то, конечно, это не позволительно.
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