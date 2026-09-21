Daily Mail: Полиция Британии возобновила поиски Терезы Шепард

Полиция Южного Йоркшира возобновила поиски тела Терезы Шепард, пропавшей 31 год назад. Подозреваемый Питер Тернер был осужден, но останки девушки не найдены.
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