Президент Франции Эммануэль Макрон: "Признаю, я ошибся"

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к гражданам признал, что его решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) привело к большей нестабильности вместо урегулирования политического кризиса.
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