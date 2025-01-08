Муж Пугачевой показал, куда увез заскучавших по родине детей — в Россию не пустил

Юморист поделился видео с сыном и дочерью. Алла Пугачева с мужем и детьми Социальные сетиМуж Аллы Пугачевой, проживающей с семьей за границей, поделился в соцсети редким видео с подросшими детьми Гарри и Лизой.
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