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Глава LB Айзенберг заявил, что ограничения против России бесполезны

Глава LB Айзенберг заявил, что ограничения против России бесполезны

Антироссийские санкции являются бесполезными в связи с тем, что большая часть мира их не ввела. Об этом заявил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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