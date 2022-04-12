Глава LB Айзенберг заявил, что ограничения против России бесполезны

Антироссийские санкции являются бесполезными в связи с тем, что большая часть мира их не ввела. Об этом заявил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Антироссийские санкции являются бесполезными в связи с тем, что большая часть мира их не ввела. Об этом заявил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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