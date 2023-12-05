Из России ушел провайдер Globalstar

Globalstar – одна из четырех глобальных систем спутниковой телефонии — окончательно ушла из России. © РИА Новости Как пишут «Известия», при этом в конце декабря частоты для работы в РФ спутниковых телефонов Globalstar могут быть отозваны и возвращены государству.