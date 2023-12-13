Власти челябинского Троицка назвали задержание мэра Виноградова местью силовиков. Скрин

В администрации Троицка (Челябинская область) назвали новое уголовное дело в отношении мэра Александра Виноградова следствием недавно вынесенного оправдательного приговора и способом восстановления репутации силовиков.
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