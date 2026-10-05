Токийский санкционный дрифт

Япония продолжает ужесточать санкционное давление на Россию, одновременно балансируя между политической солидарностью с США и собственными экономическими интересами.
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