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Актуальные комментарии

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Токийский санкционный дрифт

Токийский санкционный дрифт

Япония продолжает ужесточать санкционное давление на Россию, одновременно балансируя между политической солидарностью с США и собственными экономическими интересами.

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