В ООН рассказали о ежедневной смерти детей в секторе Газа

В секторе Газа в среднем ежедневно умирают 67 детей, заявила сотрудница Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Луиза Уотеридж, передает катарский телеканал Al Jazeera.
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