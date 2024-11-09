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В ООН рассказали о ежедневной смерти детей в секторе Газа

В ООН рассказали о ежедневной смерти детей в секторе Газа

В секторе Газа в среднем ежедневно умирают 67 детей, заявила сотрудница Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Луиза Уотеридж, передает катарский телеканал Al Jazeera.

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