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Царьград

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СК РФ предъявил обвинения банде вымогателей на 2 миллиона рублей

СК РФ предъявил обвинения банде вымогателей на 2 миллиона рублей

В Оренбурге суд вынес приговор четырем участникам организованной преступной группы. В 2024 году они вымогали у раненых военнослужащих свыше 2 млн рублей.

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