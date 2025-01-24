Подлодки ТОФ провели плановые учения в Японском море

Дизельные подводные лодки Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили плановые учения в Японском море, в ходе которых отрабатывали элементы встречного боя и методы уклонения от торпедных атак.
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