МИД ФРГ рекомендовал не приглашать представителей РФ на празднование Победы

Рекомендацию районным и муниципальным властям Германии не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны дал МИД Германии, 4 апреля написала газета Berliner Zeitung со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении внутренний документ министерства.