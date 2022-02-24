В ЛНР призвали украинских военных сложить оружие

Народная милиция ЛНР призвала военнослужащих украинской армии сложить оружие и покинуть Донбасс. «Я обращаюсь к военнослужащим Вооружённых сил Украины с призывом сдать оружие, покинуть позиции и не выполнять преступные приказы киевского руководства.