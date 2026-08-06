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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трансфер Родри обойдется «Барсе» примерно в 60 млн евро. Хавбек подпишет контракт на 4 года, зарплата – около 30 млн за сезон до налогов (As)

Переход Родри обойдется «Барселоне» примерно в 60 миллионов евро, сообщает As. 30-летний полузащитник подпишет четырехлетний контракт с зарплатой около 30 миллионов евро за сезон до вычета налогов.

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