«Алмаз-Антей» и аэропорты Внуково и Пулково подписали соглашение о сотрудничестве

НПО «Алмаз» имени академика Расплетина (входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей») и аэропорты Внуково и Пулково подписали соглашение о трехстороннем сотрудничестве, которое поможет реализовать более эффективный обмен информацией между воздушными гаванями.