«Алмаз-Антей» и аэропорты Внуково и Пулково подписали соглашение о сотрудничестве

НПО «Алмаз» имени академика Расплетина (входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей») и аэропорты Внуково и Пулково подписали соглашение о трехстороннем сотрудничестве, которое поможет реализовать более эффективный обмен информацией между воздушными гаванями.
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