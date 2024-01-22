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Как рассчитать свой личный коэффициент инфляции (и почему вы должны это делать)

Как рассчитать свой личный коэффициент инфляции (и почему вы должны это делать)

Инфляция влияет на всех по-разному; выясните, как она отражается на ваших доходахЕсли вы хотя бы раз за последние несколько месяцев просматривали новости (или хотя бы посещали магазин), вы знаете, что в настоящее время Россия, как и большая часть остального мира, сталкивается с повышенной инфляцией.

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