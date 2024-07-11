Наказание за скрученный автопробег хотят ввести в России

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина В России могут ввести наказание за скрученный пробег на автомобилях. С таким предложением к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратился зампред комитета Госдумы по безопасности от "Единой России" Анатолий Выборный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии