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Интервью Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону. Полная версия на русском языке

Интервью Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону. Полная версия на русском языке

Глава МИД РФ обсудил отношение Запада к России, которое все больше приближают страны к большой войне Опубликована полная версия на русском языке интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону.

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