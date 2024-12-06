Интервью Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону. Полная версия на русском языке

Глава МИД РФ обсудил отношение Запада к России, которое все больше приближают страны к большой войне Опубликована полная версия на русском языке интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону.
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