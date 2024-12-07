Джек Дуэн: «Постараюсь поддержать Гасли и провести хорошую гонку»

Пилот «Альпин» в Абу-Даби проводит свой первый полноценный гоночный уик-энд. Джек Дуэн, который будет выступать за «Альпин» на постоянной основе в следующем сезоне, получил возможность выступить на Гран-при Абу-Даби после того, как руководство «Альпин» договорилось о досрочном расторжении контракта с Эстебаном Оконом.
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