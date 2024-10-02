Росавиация обновила рекомендации по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака

В ближайшие дни рекомендовано воздержаться от полетов вблизи этих стран В связи с ситуацией на Ближнем Востоке Росавиация обновила рекомендации для российских авиакомпаний по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака.
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