Росавиация обновила рекомендации по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака

В ближайшие дни рекомендовано воздержаться от полетов вблизи этих стран В связи с ситуацией на Ближнем Востоке Росавиация обновила рекомендации для российских авиакомпаний по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака.