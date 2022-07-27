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Дибала о «Роме»: «Первый вопрос, который я задал Моуринью, звучал так: «Что мы собираемся выиграть?»

Пауло Дибала рассказал, о чем говорил с Жозе Моуринью перед переходом в «Рому». «Первый вопрос, который я задал тренеру, звучал так: «Что мы собираемся выиграть?» Я люблю побеждать, он тоже.

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