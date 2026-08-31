Какой будет гостиная в 2024–2025 годах: мой разбор главных интерьерных направлений

Гостиная давно перестала быть просто комнатой с диваном и телевизором. Это пространство, где дом впервые «говорит» с теми, кто в него заходит, и где сами хозяева проводят едва ли не больше всего времени.
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