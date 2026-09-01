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Царьград

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Поисковые работы начались в Пузниках: поляков убили в 1945 году

Поисковые работы начались в Пузниках: поляков убили в 1945 году

В деревне Пузники на западе Украины стартовал новый этап поисков захоронений поляков, убитых Украинской повстанческой армией в 1945 году.

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