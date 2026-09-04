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Царьград

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Минпромторг РФ объявил о планах закупок самолетов Ту-214

Минпромторг РФ объявил о планах закупок самолетов Ту-214

На ВЭФ замминистра промышленности РФ Геннадий Абраменков сообщил, что авиакомпании Red Wings, "Якутия" и другие компании обсуждают закупку самолетов Ту-214.

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