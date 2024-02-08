В России предложили учредить награды за гуманитарную помощь на СВО

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к Владимиру Путину с предложением учредить знак отличия «За участие в гуманитарной помощи специальной военной операции» и медаль «За гуманитарную помощь специальной военной операции».
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