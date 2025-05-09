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Пошёл развал. В Германии растёт "Берлинская стена"

Пошёл развал. В Германии растёт "Берлинская стена"

Немецкую правоцентристскую партию «Альтернатива для Германии» признали экстремистской за агитации против мигрантов и беженцев.

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