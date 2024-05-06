Анаконда стала переползать через шоссе в Бразилии и остановила все движение. Видео

Анаконда аномальных размеров перегородила трассу в бразильском Порто-Велью. Остановиться пришлось и водителям, и пешеходам: на видео змея настолько велика, что полностью закрыла как минимум четыре полосы дороги.
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