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Анаконда стала переползать через шоссе в Бразилии и остановила все движение. Видео

Анаконда стала переползать через шоссе в Бразилии и остановила все движение. Видео

Анаконда аномальных размеров перегородила трассу в бразильском Порто-Велью. Остановиться пришлось и водителям, и пешеходам: на видео змея настолько велика, что полностью закрыла как минимум четыре полосы дороги.

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