“Я на такую жизнь не согласна. Позор им”, – “Мисс Россия 2022” Линникова назвала русских мужчин “зажравшимися персонажами”

Вадим Кузнецов

Незаконченное образование: в 2022 году училась по специальности "связи с общественностью" (то, что называется пиар). Не доучилась. С 16 лет - в модельном бизнесе. "В качестве профессиональной модели Линникова работала по контракту в таких странах, как Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам и Индонезия" Не Лондон, не Женева и не Париж. Вывод: жизненный опыт типичен для модели, второго-третьего планов. Реально полезных жизненных навыков нет. Профессии, в которой она была бы востребована после вылета из модельного бизнеса, нет. Огромное чувство собственного величия. Женщина - безделушка. Разумному мужчине такое ни к чему.