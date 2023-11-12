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“Я на такую жизнь не согласна. Позор им”, – “Мисс Россия 2022” Линникова назвала русских мужчин “зажравшимися персонажами”

“Я на такую жизнь не согласна. Позор им”, – “Мисс Россия 2022” Линникова назвала русских мужчин “зажравшимися персонажами”

Оренбурженка Анна Линникова, известная как “Мисс Россия 2022” и представительница России на конкурсе “Мисс Вселенная” в США, высказала резкую критику в адрес российских мужчин.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Незаконченное образование: в 2022 году училась по специальности &quot;связи с общественностью&quot; (то, что называется пиар). Не доучилась. С 16 лет - в модельном бизнесе. &quot;В качестве профессиональной модели Линникова работала по контракту в таких странах, как Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам и Индонезия&quot; Не Лондон, не Женева и не Париж. Вывод: жизненный опыт типичен для модели, второго-третьего планов. Реально полезных жизненных навыков нет. Профессии, в которой она была бы востребована после вылета из модельного бизнеса, нет. Огромное чувство собственного величия. Женщина - безделушка. Разумному мужчине такое ни к чему.
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Гарий Щерба
ИДИОТКА ОБИЖЕННАЯ ... Посмотрим что через  ПАРОЧКУ  лет  ЖИЗНИ  в  ТЮРЬМЕ НАРОДОВ ЗАПОЕШЬ ...!!!
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александр муравьев
На фото с &quot;женихом&quot; она вообще-то страшненькая. А американец попользует её и бросит. Да и как можно жить с бестолковой куклой считающей что ей все должны.
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