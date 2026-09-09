НАСА обнаружило на Марсе необычные отверстия: ученые пока не знают, что их образовало

Марсоход НАСА «Curiosity» сделал находку, которая поставила в тупик научную группу миссии. На склоне горы Шарп в кратере Гейл аппарат обнаружил серию углублений, чье происхождение не вписывается ни в одну из существующих геологических моделей.
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