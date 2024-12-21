Политолог Расмуссен объяснил цели сбора в США пожертвований на инаугурацию

Крупные американские корпорации всегда делали пожертвования на инаугурацию президентов, это не обязательно связано с лоббированием, сообщил РЕН ТВ политолог, подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Эрл Расмуссен.
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