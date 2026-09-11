Гогниев: «В России тренеру очень тяжело попасть в команду, если он, скажем так, не в какой-то структуре»

Российский тренер Спартак Гогниев рассказал, почему не нашел себе новое место работы.Российский тренер Спартак Гогниев рассказал, почему не нашел себе новое место работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аршавин поддержал...
- ВЯ Галицкий объяснил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым