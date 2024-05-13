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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Пари НН» об 1:6 от «Сочи»: «Ударились о дно, показав позорный счет на табло. Задача тренерскому штабу – привести команду в чувства» 

«Снова не будет победной песни у парней в раздевалке. Хотели парни победы? Да. Что снова пошло не так? Ответа одним словом нет на этот вопрос.

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