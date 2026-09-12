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Эксперт раскрыл, при каких условиях бесплатная раздача участков под ИЖС будет успешной

Строительство частных домов на бесплатных землях по программе, которую сейчас разрабатывает Минстрой, может быть эффективно только при наличие готовой инфраструктуры: дороги, электричества, возможности подключения газа и воды.

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