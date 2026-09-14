«Славные вечера в Алуште» приглашают отправиться ближе к звёздам

26 сентября в Алуште состоится мероприятие «Ближе к звёздам». В роскошной атмосфере виллы «Слава» гости побывают на лекции о космосе от краеведа Николая Русина, узнают о роли полуострова в развитии космонавтики, а затем насладятся тематическими музыкальными произведениями в исполнении оркестра «Консонанс».
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