«Славные вечера в Алуште» приглашают отправиться ближе к звёздам

26 сентября в Алуште состоится мероприятие «Ближе к звёздам». В роскошной атмосфере виллы «Слава» гости побывают на лекции о космосе от краеведа Николая Русина, узнают о роли полуострова в развитии космонавтики, а затем насладятся тематическими музыкальными произведениями в исполнении оркестра «Консонанс».