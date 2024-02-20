Малый ракетный корабль «Буря» выполнил ракетные стрельбы в рамках государственных испытаний в Балтийском море

Специалисты ракетно-артиллерийской боевой части МРК «Буря» совместно с представителями промышленности в ходе испытаний выполнили ракетную стрельбу по воздушной цели из ЗРПК «Панцирь-М».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Ульяновской области полицейскими задержаны адепты незаконной псевдорелигиозной организации
- Вооруженные силы РФ полностью освободили коксохимический завод на авдеевском направлении
- Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении
Свежие комментарии