А погромы будут?

Когда депутат Кнессета от партии «Ционут Датит» Симхи Ротман полтора года назад ответил Зеленскому: «Я не понимаю по-украински, но если перевод был точен, Зеленский попросил нас относиться к украинцам так, как они относились к нам 80 лет назад.
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