Медвежий угол
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Медвежий угол

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Куда пропали телефонные мошенники?

Куда пропали телефонные мошенники?

КВАДРАТУРА  КРУГА По моим субъективным ощущениям, в последние месяца два количество звонков от мошенников резко снизилось.

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Комментарии
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ВераВерная
Вы это себе в заслугу ставите?
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3 час.
Нина Комарова
На майдане использовались наркотики. Доказано. Потом там платили деньги. У моих знакомых дочь из Одессы поехала скакать за 1000 долларов. Ездила 2 раза. Потом пропала. Родители нашли всю обколотую. Лечили, но не знаю, успешно ли. Отдельные личности за деньги сделают всё.
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29 мин.
Нина Комарова
В советское время не было 5-тирублевых купюр. 50, 25, 10.
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27 мин.

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