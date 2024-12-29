КВАДРАТУРА КРУГА По моим субъективным ощущениям, в последние месяца два количество звонков от мошенников резко снизилось.
Куда пропали телефонные мошенники?
Комментарии
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ВераВерная
Вы это себе в заслугу ставите?
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3 час.
Нина Комарова
На майдане использовались наркотики. Доказано. Потом там платили деньги. У моих знакомых дочь из Одессы поехала скакать за 1000 долларов. Ездила 2 раза. Потом пропала. Родители нашли всю обколотую. Лечили, но не знаю, успешно ли. Отдельные личности за деньги сделают всё.
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29 мин.
Нина Комарова
В советское время не было 5-тирублевых купюр. 50, 25, 10.
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27 мин.
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