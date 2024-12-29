Куда пропали телефонные мошенники?

Вы это себе в заслугу ставите?

Нина Комарова

На майдане использовались наркотики. Доказано. Потом там платили деньги. У моих знакомых дочь из Одессы поехала скакать за 1000 долларов. Ездила 2 раза. Потом пропала. Родители нашли всю обколотую. Лечили, но не знаю, успешно ли. Отдельные личности за деньги сделают всё.