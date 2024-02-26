В Польше нашли лезвие медного кинжала, которому больше 4000 лет

Медный кинжал возрастом более 4000 лет / © Lukasz Śliwiński Первооткрыватель сообщил о ценной находке реставратору памятников Подкарпатья в Пшемысле, а также археологам из близлежащего дома-музея Орсетти в Ярославе.
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