Коммунальные службы объяснили действия при проблемах с отоплением

Обнаружив проблемы с отоплением, зарегистрируйте заявку в УК или ТСЖ, запросите её номер. В случае отсутствия изменений, направьте письменную претензию через ГИС ЖКХ и обратитесь в государственную жилищную инспекцию для решения вопроса.