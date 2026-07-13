В России снова начало всё дорожать. Официальная инфляция с начала года уже достигла 4,19%. По данным на июнь, это максимум с 2022 года.
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В России снова начало всё дорожать. Официальная инфляция с начала года уже достигла 4,19%. По данным на июнь, это максимум с 2022 года.
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